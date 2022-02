Audiências: SIC termina domingo a liderar

A SIC terminou o dia de ontem a liderar com 19,8% de “share” contra 17,8% de “share” da TVI e 9,2% de “share” da RTP1.

O último programa da primeira temporada de “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi, de novo, o mais visto da televisão, tendo liderado, em termos absolutos, com 28,7% de “share” e 15,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 469 mil e 800 telespetadores que acompanharam o formato de Ricardo Araújo Pereira do primeiro ao último minuto.

A estação de Paço de Arcos também liderou durante toda a tarde de domingo com o “Fama Show” – 22,0% de “share” e 8.3% de audiência média, o que corresponde a 783 mil e 800 telespetadores.

Já o programa “Domingão: Especial Verão” terminou a vencer, no universo dos canais generalistas, com 18,4% de “share” e 6.7% de audiência média, o que corresponde a 634 mil e 800 telespetadores.

