Audiências: SIC recupera liderança aos domingos

A SIC terminou este domingo o dia a liderar com 19,4% de “share” contra 16.2% da TVI e 10,9% da RTP1.

Depois de, na semana passada, ter perdido por apenas uma décima para a estação de Queluz de Baixo – com o “Big Brother 2020” a ser o “responsável” -, a SIC voltou ontem a liderar as audiências ao domingo, com 19,4% de “share” contra 16.2% da TVI e 10,9% da RTP1.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi o programa mais visto, tendo liderado, em termos absolutos, com 26.4% de “share” e 14,6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 383 mil e 200 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Já “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III”, que contou com seis partes distintas, voltou a liderar, no universo dos canais generalistas, e terminou com 23.9% de “share” e 10,3% de audiência média, o que corresponde a 979 mil e 300 telespetadores.

https://www.instagram.com/p/CBWEhWiA5i3/

O “Jornal da Noite” manteve-se ontem como o programa de informação mais visto da televisão portuguesa e terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.1% de share e 13.0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 227 mil e 400 telespetadores.

Para a boa performance do Jornal contribuiu a Reportagem Especial “Sei o que não vais fazer este verão” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 25.1% de share e 13.5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 281 mil e 500 telespetadores e a “Opinião de Luís Marques Mendes” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24.9% de share e 13.5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 279 mil e 900 telespetadores.