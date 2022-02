Após ter sido confirmada nova temporada, autor de “Festa é Festa” desvenda detalhes da história

Roberto Pereira, autor de “Festa é Festa” (TVI), desvendou detalhes da história que vai ser apresentada na quarta temporada da novela.

Depois de ter sido confirmada a nova temporada de “Festa é Festa” por Cristina Ferreira na gala de aniversário do quarto canal, o autor da novela revelou o rumo que a história vai tomar.

“Com a gravação da novela na Aldeia da Bela Vida no seu auge, eis que ‘Corcovada’ decide começar a cumprir com aquilo que prometeu: distribuir a sua herança em vida. Assim, como primeira iniciativa, decide oferecer um cruzeiro aos Açores a todos os habitantes da Aldeia”, explicou, através de um comunicado divulgado pela estação privada às redações.

“A população fica em alvoroço e todos se apressam a fazer as malas para embarcar nessa viagem. Uma viagem que ficará na memória de todos e que será o aperitivo para as férias de Verão que se aproximam. E que férias!” rematou.

No início de fevereiro, um dos atores do elenco, Pedro Teixeira, que dá vida a “Tomé”, realçou o quão “especial” é trabalhar com os restantes colegas. “Trabalhar assim é especial. Sou um privilegiado por ter esta profissão e por trabalhar com pessoas tão maravilhosas”, afirmou.

Além do artista, também Sílvia Rizzo, Pedro Alves, Ana Guiomar, Maria do Céu Guerra, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Rodrigo Paganelli, entre outros, integram o projeto da TVI.