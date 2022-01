Bárbara Norton de Matos recorda último encontro com Pedro Lima: “Não falou muito”

A atriz recordou, esta segunda-feira, o último encontro com Pedro Lima, há cerca de uma semana, e afirmou que o ator “não falou muito” e estava “pensativo”.

Bárbara Norton de Matos foi uma das figuras públicas que recordou Pedro Lima no programa “Júlia”, da SIC, revelando detalhes sobre a última conversa de ambos.

“Sempre achei o Pedro muito calmo. Estava mais calado, mas atravessamos uma fase muito estranha. Não falou muito. Pensativo. Com muita curiosidade de como é que estava a lidar com isto”, revelou Bárbara Norton de Matos, recordando a última vez que esteve com Pedro Lima, num evento que decorreu em Évora.

“Perguntou-me se estava a trabalhar e disse que não. Ele perguntou-me: ‘Então como é que fazes com duas filhas?’ Disse que tínhamos de ser positivos, estávamos todos a passar por uma fase complicada. Ele disse: ‘Parabéns, tens muita garra. Grande mulher’. Era muito ternurento“, acrescentou a intérprete.

