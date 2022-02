“Big Brother”: Bernardina também é concorrente

Está de volta uma das mais polémicas participantes de “reality shows”: Bernardina Brito é a nova concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto”.

No final do ano passado, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, tinha garantido que “velhos conhecidos” podiam voltar a entrar na “casa mais vigiada do país” e a promessa da também apresentadora cumpre-se agora: depois de Sofia Sousa, também Bernardina Brito acaba de entrar no “Big Brother – Duplo Impacto”.

Bernardina Brito é uma das concorrentes mais polémicas dos “reality shows” e as suas participações deram sempre muito que falar, sobretudo devido à antiga relação conturbada com outro ex-concorrente, Tiago. Os dois têm mesmo um filho em comum, Kévim.

Com Sofia e Bernardina está, para já, completo o lote de concorrentes veteranos deste formato: Bruno Savate, Joana Diniz e Gonçalo Quinaz.

Bernardina Brito entrou na casa com o objetivo de estar “mais tranquila” e não ser tão “intempestiva” como a “Bibi” de outros tempos.