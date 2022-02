Bento Rodrigues exibe rascunhos da noite eleitoral

Bento Rodrigues partilhou, esta segunda-feira, 25 de janeiro, os rascunhos com que ficou no final da emissão televisiva da SIC sobre as Eleições Presidenciais 2021.

Votos contados, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República e a noite eleitoral deste domingo chegou ao fim, já passava da meia-noite. No final, restaram apenas os rascunhos no papel que o jornalista e pivô da SIC foi fazendo ao longo da transmissão.

“Destroços da noite eleitoral”, escreveu Bento Rodrigues no perfil de Instagram.

A noite eleitoral foi longa e começou, nas televisões, logo às 19h00, com as previsões da abstenção. Uma hora depois, às 20h00, os canais anteciparam a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa por larga margem, mas apenas às 00h20 ficaram a saber-se os dados oficiais.

Bento Rodrigues conduziu a emissão ao lado de Clara de Sousa e Rodrigo Guedes de Carvalho.

Assim, o Presidente reeleito alcançou 60.7 por cento dos votos e foi seguido por Ana Gomes (12.97%), André Ventura (11.9%), João Ferreira (4.32%), Marisa Matias (3.95%), Tiago Mayan Gonçalves (3.22%) e Vitorino Silva (2.94%).

Após a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, diversas caras conhecidas do público como o humorista Eduardo Madeira, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues e a atriz Sofia Grillo deram os parabéns ao Presidente reeleito.