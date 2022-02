“Big Brother 2020”: Jéssica quer ser exemplo a seguir

Jéssica, do “Big Brother”, quer ser um exemplo a seguir para as pessoas que viveram com uma mãe envolvida na droga. A concorrente não se arrepende de ter partilhado a história.

Depois de ter sido expulsa da casa mais vigiada do país, a ex-participante esteve, na manhã desta segunda-feira, no programa “Você na TV!” (TVI) para falar sobre a sua participação e vida pessoal.

Em conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, Jéssica revelou que já teve três ataques de pânico desde que saiu da casa, devido às notícias que foram escritas cá fora durante a sua participação, nomeadamente a toxicodependência da sua mãe.

“Mas quero ser um exemplo para as pessoas que estão a passar o mesmo do que eu e o mesmo que a minha mãe passou. […] Espero que muitas pessoas que ouviram a minha história sigam o meu exemplo e o da minha mãe”, disse a concorrente, que confessou ainda não ter falado com a progenitora.

A concorrente admitiu que estava à espera de sair, visto que a sua atitude não estava a ser a melhor dentro da casa há muito tempo. “Sentia-me um peixe fora de água porque vinha de um país diferente, com uma mentalidade diferente”, afirmou.

Jéssica nunca desistiu a pedido do seu namorado Pedro, que não tem estado bem. “Não é culpa minha. Ele está deprimido, mas não está deprimido por minha causa. Está assim por causa da pressão, por causa de ter sido questionado pela questão da homofobia”, explicou.

