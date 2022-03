“Big Brother”: Andreia foi a concorrente expulsa e considerou o jogo “duro”

Andreia foi a concorrente expulsa na gala do “reality show” deste domingo. A participante assumiu dificuldades no jogo.

Mais uma gala, mais uma expulsão: os telespetadores votaram este domingo para a saída de Andreia, que assim não levou a melhor para os outros dois jogadores em risco, André e Joana.

Em declarações no final do jogo, Andreia assumiu que as últimas semanas não foram fáceis. “Esta experiência foi fenomenal. Foi duro, mas foi brutal. Um crescimento pessoal imenso”, referiu a professora de dança, que obteve 52 por cento nas votações, contra os 48 de Joana e 27 de André.