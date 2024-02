“Big Brother – Desafio Final”: Saiba quem foi o concorrente salvo da semana

Numa emissão especial conduzida por Cláudio Ramos, um dos nomeados do “Big Brother – Desafio Final” foi salvo, com 61 por cento dos votos.

Cláudio Ramos ligou à “casa mais vigiada do país” esta quinta-feira, 15 de fevereiro, logo a seguir ao Jornal Nacional, para salvar um dos nomeados da semana.

André Lopes foi o concorrente mais votado, com 61 por cento dos votos, e, por isso, já não corre perigo de ser expulso esta semana. Uma vez que no domingo, 18 de fevereiro, a TVI celebra o 31º aniversário, a gala do “Big Brother – Desafio Final” acontece na terça-feira, 20 de fevereiro.

Um dos restantes nomeados – António Bravo, Débora Neves, Patrícia Silva e Ana Barbosa – está prestes a abandonar o jogo.