“Big Brother”: Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira íntimos na cama

Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira surgiram íntimos na cama. A produção do “reality show” da TVI assume que terão dado o primeiro beijo.

Os concorrentes do “Big Brother – Duplo Impacto” têm-se aproximado desde a entrada da ex-jogadora do “Big Brother 2020” nesta edição, mas, desta vez, surgiram íntimos na cama e a produção do programa da TVI assume que ter-se-ão beijado pela primeira vez.

O momento ocorreu enquanto Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira partilhavam a cama durante a noite de terça-feira, 23 de fevereiro, e conversavam, tendo a concorrente beijado as mãos do jogador e, posteriormente, aproximando debaixo do lençol, ouvindo-se beijos.

O antigo futebolista ameaçou recentemente sair do “Big Brother – Duplo Impacto” depois de ter recebido informações do exterior por parte do primo, que afirmou que “já chega” e pediu para Gonçalo Quinaz abandonar de imediato a casa da Ericeira.

No entanto, o jogador optou por permanecer no formato da estação televisiva, mas foi sancionado ao ficar automaticamente nomeado e sem oportunidade de ser líder caso não seja expulso pelos portugueses na gala do próximo domingo.