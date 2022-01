“Big Brother”: Sandra em lágrimas por se sentir ignorada pelos colegas

Sandra sente-se infeliz por estar a ser ignorada pelos restantes colegas do “Big Brother”, da TVI. A concorrente não conteve a emoção numa conversa com a filha Jéssica Fernandes.

Desde que entrou na casa mais vigiada do país, a participante tem sentido que os colegas não têm qualquer interesse em conhecê-la porque, até ao momento, ninguém se chegou perto.

“Hoje a pensar que ia acordar com o humor melhor, olha. Estou com uma leve dor de cabeça e com a pressão de falar com toda a gente para não cair no erro de nomear, seja quem for, pelo facto de não conhecer a pessoa”, começou por explicar Sandra à conversa com a filha.

“Mas também estava a pensar que não houve aqui ninguém, mesmo das pessoas com quem falei, que se dirigisse a mim para me perguntar seja o que for. Ninguém me está a tentar conhecer”, prosseguiu. “Eu vou fazer o meu papel, se for nomeada, saio”, acrescentou.

Ao contrário da sua mãe, Jéssica Fernandes tem demonstrado estar feliz dentro da casa com o interesse amoroso de Renato. A fadista de Cascais até recebeu um pequeno-almoço especial do atleta de Penafiel.

