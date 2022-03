“Big Brother”: Sandrina admite não ter gostado de várias atitudes de Sónia

Sandrina revelou que não gostou de algumas atitudes de Sónia durante o “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.

A ex-concorrente, que foi expulsa na última gala do formato, no passado domingo, revelou em entrevista a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa “Dois às 10”, da TVI, que amizade com a nortenha ficou “tremida” devido a alguns comportamentos da jogadora.

“Vi umas imagens da Sónia que não gostei o foi dizer para o confessionário. Nós temos uma amizade muito grande e achei que ela percebia-me mesmo e estava comigo”, afirmou Sandrina.

“Gosto muito dela e acho que cá fora vamos resolver melhor os assuntos”, acrescentou.

Gonçalo Quinaz, com 34% dos votos e Noélia, com 45% ficam, pelo menos, mais uma semana no “reality show” da TVI.