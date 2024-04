Dânia Neto partilha imagens da lua de mel na Tailândia

Depois do casamento com Luís Matos Cunha, Dânia Neto rumou para uma lua de mel de sonho na Tailândia.

Tal como fez com o casamento, Dânia Neto manteve em segredo o destino da lua de mel. Até agora. Nas redes sociais, a atriz partilhou as primeiras imagens na Tailândia, local que escolheu para passar os primeiros dias como casada.

“Ko Samui é uma ilha localizada no Arquipélago de Chumphon, no Golfo da Tailândia, cerca de 700 km ao sul de Bangkok e a cerca de 80 km da costa oriental do sul da Tailândia”, escreveu na legenda de uma das publicações.

“Ko Samui, é a segunda maior ilha da Tailândia, fica no Golfo da Tailândia, perto da costa leste do Istmo de Kra. É conhecida pelas praias ladeadas por palmeiras, e pela sua floresta tropical densa e montanhosa. Um verdadeiro paraíso na Terra”, completou.

Recorde-se que, durante a lua de mel, Dânia Neto anunciou a morte da avó. “Uns iniciam novos ciclos, outros terminam os seus”, referiu, na altura.