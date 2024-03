“Big Brother” vai ter semifinal: últimos do pódio abandonam o jogo este sábado

Ao contrário das edições anteriores, a final deste “Big Brother – Desafio Final” vai ser dividida em duas fases: uma semifinal e a final.

No sábado, 16 de março, Cláudio Ramos vai ligar à casa, numa gala especial, para anunciar o quarto e quinto lugar do pódio.

A “casa mais vigiada do país” vai ficar reduzida, durante uma noite, a três concorrentes. No domingo, 17 de março, e como já é habitual, acontece a final, onde vai ser anunciado o vencedor e os restantes lugares do pódio.

Contrariamente às restantes edições, o segundo e terceiro lugares também vão ter direito a um prémio monetário, ainda que inferior ao do vencedor.

Recorde-se que o leque de finalistas é composto por: Bárbara Parada, Noélia Pereira, Vina Ribeiro, Bruno Savate e Ana Barbosa.