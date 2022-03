“Big Brother Zoom”: Concorrente não se despediu do pai por causa da pandemia

Chama-se Noélia, tem 33 anos e vem de Tavira. Na noite deste domingo, confessou no “Big Brother Zoom” que não se despediu do pai por causa da Covid-19.

Noélia tem dois supermercados: um em Estoi e outro em Tavira. Trabalhadora exigente, afirma que nos últimos anos apenas tirou três dias de férias e assegura que será difícil lidar com pessoas preguiçosas. Assume-se como sendo mandona. É o marido quem vai continuar a gerir os negócios.

Mas foi a história de vida da jovem que suscitou a curiosidade de Cláudio Ramos. Noélia perdeu, há pouco tempo, o pai e nem conseguiu “despedir-se dignamente” do progenitor por causa das medidas de afastamento social por causa da Covid-19.

“Hoje (domingo) a minha mãe faz anos e o meu pai também faria, 57. Está no céu depois do quarto enfarte consecutivo e não me consegui despedir com dignidade. A funerária só aceitou até dez pessoas e foi muito difícil”, desabafou a participante esta noite na TVI.

Já Jéssica, 22 anos, chega da Suíça, para onde foi aos nove anos viver com a mãe. Teve uma adolescência complicada e aos 13 anos foi acolhida por uma família que considera adotiva. Solteira, diz que costumam considerá-la arrogante, no entanto, afirma que ninguém a deita abaixo. Assegura ser ambiciosa, determinada, desconfiada e impaciente.

Pedro Alves entrou com “o pé esquerdo” no “reality show” mais conhecido do mundo. “Sou homofóbico”, confessou a Cláudio Ramos, que pediu, de imediato, justificações. “Respeito a homossexualidade, mas faz-me confusão ver gays em público”, referiu. No seu perfil, Pedro acrescenta que não percebe a homossexualidade. O jovem, 25 anos, de Penafiel, trabalha na área do imobiliário e é independente financeiramente desde os 19 anos.

Angélica, 27 anos, é uma venezuelana que mora em Aveiro. Trabalhou muitos anos no seu país como jornalista. A crise na Venezuela e a insegurança que se sentia fez com que viesse para Portugal. Considera-se extrovertida e muito comunicativa. Apresenta-se segura, destemida e tem preconceito com as pessoas que se conformam.