Bruna Biancardi confirma fim do relacionamento com Neymar

Apesar de os fãs já terem notado um afastamento, a confirmação só chegou agora. Bruna Biancardi e Neymar já não são um casal.

Por várias vezes, durante o período em que aguardavam a chegada da filha, Neymar foi acusado de trair a companheira. Apesar de nunca terem lançado nenhum comunicado oficial, os fãs foram especulando que o casal já não estivesse junto.

No entanto, aquando do nascimento de Mavie, os dois chegaram a publicar fotografias em família nas redes sociais.

Esta terça-feira, 28 de novembro, Bruna Biancardi recorreu às redes sociais para esclarecer que não mantêm nenhum vínculo amoroso com o jogador do Al-Hilal, clube da Arábia Saudita.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em nenhum relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, escreveu.

“Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, acrescentou.