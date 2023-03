Bruno de Carvalho desmente separação de Liliana Almeida: “Mantemo-nos unidos”

Depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais no qual pede desculpa à mulher, Bruno de Carvalho desmentiu o fim da relação com Liliana Almeida.

O DJ e ex-presidente do Sporting quebrou o silêncio, dias depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais a pedir desculpa à mulher, Liliana Almeida.

“A Liliana ficou com a família no Algarve. Precisa. E a minha opção, devido ao estado do meu pai, foi ficar em Lisboa”, disse Bruno de Carvalho à “Nova Gente”.

“Está tudo bem, calmo e, por vezes, este tempo é necessário e útil. Temos pena de tudo que tem originado, mas mantemo-nos unidos e com força para seguir em frente”, garantiu ainda à publicação.

“(…) Quero dizer que é uma mulher fantástica que, muitas vezes, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante”, referiu o DJ na semana passada.