Bruno de Carvalho e Liliana Almeida revelam destino de lua-de-mel

Depois de terem trocado alianças nesta sexta-feira, 2 de setembro, chegou a hora de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida irem de lua-de-mel.

Foi através das redes sociais que o casal revelou aos seus fãs que se prepara para rumar até às Maldivas.

O ex-dirigente “leonino” e a cantora partilharam um vídeo no Instagram no qual dão conta do destino.

“Não vamos dar muitas notícias, prometemos a nós próprios ter dias de sossego, mas vamos ver”, acrescentaram ainda.

“Obrigado por tudo, divirtam-se sempre tanto como nós, e acreditem no amor”, referiram ainda.

Recorde-se que a cerimónia foi transmitida na TVI e contou com Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz na apresentação. Durante o casamento houve ainda uma tentativa de invasão por parte de Zezé Camarinha para um “acerto de contas”.