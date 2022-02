Bruno de Carvalho passa a noite sozinho e agarrado à bebida

Sozinho e agarrado à bebida. Foi assim a noite e madrugada de Bruno de Carvalho depois de ter sido expulso pelos telespetadores do “Big Brother Famosos”.

A noite e madrugada deste domingo não foram fáceis para Bruno de Carvalho que, depois de ter sido confrontado, ainda no programa, com uma queixa no Ministério Público, acabou por ser expulso com 53 por cento dos votos, perdendo, no duelo final, para Kasha, que se manteve na “casa mais vigiada do país”.

Depois de sair dos estúdios da Venda do Pinheiro, de onde são emitidas todas as galas do “reality show” da TVI, Bruno de Carvalho passou as horas que se seguiram sozinho e de garrafa na mão.

“Sim, estou em casa, sozinho, com uma acusação gravíssima”, começou por lamentar na rede social Twitter. “E, sim, estou a beber, e depois?”.

Seguiram-se acusações por não ter gostado do comentário de Ana Garcia Martins, que revelou, durante a gala, estar “satisfeita” por o DJ ter sido expulso. “Prefiro isso a estar a ser manipulado por um Big ou ser uma piporca!”