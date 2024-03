Bruno Savate ganha “Big Brother” e imita Cristiano Ronaldo

Bruno Savate ganhou neste domingo o “Big Brother – Desafio Final II” e, no momento dos festejos, imitou o famoso “siiiii” de Cristiano Ronaldo.

… E à sétima foi de vez. Depois de várias participações no “Big Brother”, Bruno Savate venceu, neste domingo, o “Desafio Final II”, da TVI, depois de levar a melhor sobre Bárbara Parada.

Bruno Savate, que leva 20 mil euros de prémio final para casa, não escondeu a emoção ao ouvir o seu nome da boca de Cláudio Ramos, percorreu o palco em direção aos jornalistas e repórteres fotográficos e gritou o famoso “siiiii” de Cristiano Ronaldo quando marca um golo.

Na gala deste domingo foram apresentados vários possíveis concorrentes do “reality show” que regressa já no próximo domingo, desta vez com participantes anónimos.

Nininho Vaz Maia e Syro foram algumas das estrelas musicais da noite da TVI.