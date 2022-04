“Cansado”, Goucha diz que não se importava de ter covid-19 se não tivesse sintomas

Manuel Luís Goucha admitiu que está numa fase de cansaço e, por isso, não se importava de ficar infetado com a covid-19 se não tivesse sintomas.

A acusar cansaço, o apresentador da TVI confessou, esta sexta-feira, 11 de dezembro, no programa “Você na TV!”, que não se importava de testar positivo ao novo coronavírus para que pudesse descansar durante alguns dias.

“Vou dizer uma coisa horrível. Não sei se diga… Digo tudo, as pessoas compreendem. Não tive nenhum dia de confinamento, trabalhei todos os dias. Sou do grupo de risco, tenho 65 anos. Confesso que quando estou naqueles períodos de muito cansaço, que é o caso, penso assim: ‘se me garantissem que não tinha sintomas, nem me importava de ficar infetado porque assim ia de confinamento 15 dias para o Alentejo’”, afirmou.

O comunicador revelou ainda que, atualmente, faz testes de despistagem todas as semanas.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha está a preparar-se para abandonar as manhãs para apresentar as tardes da TVI e ser anfitrião de um programa estreia em janeiro.