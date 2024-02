Carolina Amaral: atriz de teatro e séries estreia-se na novela “Cacau”

Conhecida pelos palcos e pelas séries, Carolina Amaral estreia-se no pequeno ecrã. A atriz integra o elenco da nova novela da TVI, “Cacau”.

Estreia em novelas: atriz conhecida, sobretudo, pelo teatro e pelas séries, Carolina Amaral, 30 anos, começou a aparecer no pequeno ecrã na novela “Cacau”. “É um trabalho mais caótico. Complementa-se com o teatro: quando ia fazer o espetáculo e voltava para as gravações vinha com uma energia diferente e vice-versa”, conta, em declarações à N-TV.

“É o meu primeiro projeto em televisão, no registo de telenovela. Já tinha feito séries. Mas a novela é algo mais continuado, grava-se quase todos os dias, de manhã à noite, 20 e tal cenas… ganha-se mais calo e atiramo-nos para a cena sem tanta reflexão, o que faz com que descubra respostas inusitadas”, acrescenta.

“Tenho sorte, porque tenho contracenas muito generosas com as pessoas com quem trabalho: desde a Alexandra Lencastre, ao António Capelo, passando pela Christine Fernandes e pela Matilde Reymão. Este projeto está muito bem estruturado, tem uma equipa muito talentosa e pessoas que já estão nisto há muito tempo, o que me faz sentir com mais confiança”, elogia.

A atriz conseguiu conciliar a novela com outros projetos profissionais, nomeadamente com a peça “As Bruxas de Salem” e o filme “Os Papéis do Inglês”: “Sentia que ia ser doloroso, sabia que era quase preciso suspender a vida. Apesar disso, tentei conciliar, porque estou em digressão com uma peça em Portugal e em França, fiz um filme, lancei o meu livro, ‘Teatro do Mal’, sobre a minha investigação artística”, destaca.

O teatro é “um formato mais condicionado e com regras mais definidas” enquanto a novela “é mais caótica”.

“Tive espetáculos no Porto, em França passei por várias cidades, mas é bom, lido com diferentes estímulos. Descubro-me muito como ser humano a partir das personagens que vou interpretando”, refere a atriz.

Carolina Amaral conta já com um currículo preenchido de participações em séries e filmes como “Glória”, “Viver Mal-Mal Viver” e “Amadeo”.