Carolina Loureiro explica relação com o pai que vive em Cabo Verde

Carolina Loureiro, de 30 anos, falou com os jornalistas na apresentação da nova grelha de programação da SIC, sobre a forma como vai mantendo o relacionamento com o progenitor, que vive em São Vicente, Cabo Verde.

A atriz esclareceu que, apesar da distância, mantêm uma relação próxima. “Costumo vê-lo porque vem muitas vezes cá. Ele está muito cá e lá. Temos estado juntos. Ele também tem estado cá”, acrescentou, à entrada do Capitólio, em Lisboa.

Antes de partir de férias, este verão, a artista recebeu a visita do pai. “Agora, por acaso, estava cá ele e eu fui. Assim tenho lá casa. É bom ter lá uma casinha. Temos estado juntos sempre”, garantiu a intérprete da SIC.

Carolina Loureiro tinha revelado, em entrevista ao programa “Alta Definição” (SIC), em 2019, que está “habituada” à ausência do pai. Contudo, a atriz admitiu que é sempre a primeira pessoa a quem quer contar as novidades pessoais e profissionais.

Na altura, em lágrimas, a intérprete referiu manter uma relação “muito fria” com o progenitor. “Eu e o meu pai temos uma relação muito fria e acho que sou um bocado fria também por causa dele”, desabafou.

Os pais da artista da novela “Lua de Mel” separaram-se quando esta tinha 19 anos. A profissional da SIC já admitiu ter gerido mal a situação por ter abandonado os dois irmãos, Francisco e Sara.

“Foi uma grande injustiça o que eu fiz com os meus irmãos. […] Fiquei em Lisboa e os meus irmãos passaram por tudo sozinhos”, afirmou.

Além de ter estado em São Vicente, Carolina Loureiro aproveitou para se divertir também em Marrocos nestas férias. A atriz mostrou-se sempre sozinha nas fotografias que publicou nas redes sociais.

Durante o verão, a artista também marcou presença em vários festivais. Num dos eventos, a intérprete foi vista pela Imprensa a beijar o ator Fernando Pires.

Até ao momento, os dois atores ainda não oficializaram o namoro. Lembre-se que, num conjunto de publicações, que fez, em junho, na festa do seu aniversário, Carolina Loureiro mostrou-se ao lado do colega de profissão.

Os rumores do alegado novo namoro surgem oito meses depois de a profissional da SIC ter terminado o relacionamento amoroso com o cantor brasileiro Vítor Kley. No início do ano, o ex-casal anunciou a separação.

“A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo sempre tudo de bom e o melhor para ti, pela linda amizade que temos e que sempre vamos ter, obrigada por tudo, Vítor”, começou por escrever nas redes sociais.

“Peço só para respeitarem este momento difícil e nos deixaram tranquilos na nossa privacidade para conseguirmos ficar tranquilos”, concluiu.