Carolina Patrocínio: “Dizerem que sou mimada é o pior insulto que posso ter”

Carolina Patrocínio deu uma grande entrevista à revista de Cristina Ferreira, na qual conta como foi a chegada do bebé Eduardo e a forma como lida com as críticas.

A apresentadora do “Fama Show”, da SIC, faz capa este mês da revista “Cristina”. Seguida pela Imprensa desde os 20 anos, vale-lhe o conforto da família que, com a chegada do bebé Eduardo, há dois meses, aumentou para cinco elementos: Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, Carolina, de dois e o companheiro Gonçalo Uva compõem o clã.

“Quatro filhos! Foi uma vida com que sonhei. Tentei reproduzir a infância que tive. Dei às minhas filhas aquilo que agradeço aos meus pais: as minhas irmãs. É tudo intenso. Quatro crianças que dependem de mim, um casamento para alimentar, uma carreira, às vezes é um bocadinho too much…”, admite à publicação, ela que garante que “nunca” premeditou o número de filhos e que engravida sempre “entre fevereiro e abril”.

Sobre, finalmente, ter um menino, Carolina é direta: “O Gonçalo gostava muito e acho que eu já merecia um rapaz”.

A propósito da fama, a apresentadora confessa à revista o que lhe doeu mais: “Logo aos 20 anos o mediatismo começou a apertar. Saíram capas como ‘Pobre menina rica’, ou sobre o facto de eu ser uma pessoa mimada, sendo que, na minha família, isso é quase o pior insulto que se pode ter”, garante.

E nem na gravidez escapou. “Fui muito atacada na primeira gravidez, porque treinava bastante com cargas, porque tinha um corpo musculado quando não é suposto ter, numa altura avançada da gravidez. A minha filha nasceu com três quilos e tal…”, remata.