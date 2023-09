Casamento real português envolvido em polémica com pedido de “voluntários”

O casamento real entre Maria Francisca de Bragança e Duarte Maria de Sousa Araújo Martins está envolvido em polémica com o pedido de “voluntários” para a boda.

Maria Francisca de Bragança, filha de Duarte de Bragança, casa-se no próximo dia 7 de outubro, em Mafra, com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, mas, a pouco menos de um mês do enlace, a cerimónia está já a dar polémica por causa… de um pedido de voluntários.

Na internet circula uma imagem, com centenas de partilhas, no qual são pedidos voluntários “para ajudar na logística da cerimónia”.

Este anúncio está a dar polémica nas redes sociais, uma vez que muitos internautas se questionam se “será para lavar os pratos gratuitamente?”, “segurar no vestido da noiva?” ou ainda “para arrumar os carros à porta do Convento de Mafra?”.

À margem da polémica, os pais da noiva, Duarte de Bragança e Isabel de Herédia, convidaram os portugueses para a cerimónia, que vai estar aberta ao público. “Convidamo-lo a vir a Mafra testemunhar ao vivo com os seus familiares este momento histórico e raro, que queremos prestigie nacional e internacionalmente a Casa Real Portuguesa”, é referido na página oficial do Facebook.

O enlace chegou a estar marcado para o Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, mas a família real acabou por escolher o Convento de Mafra.