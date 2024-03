Catarina Furtado tenta “comprar” Nuno Markl com mimos no “Taskmaster”

Catarina Furtado participa, neste sábado, no regresso do “Taskmaster” e tentou “comprar” o “árbitro” Nuno Markl com mimos.

A apresentadora Catarina Furtado é a convidada, neste sábado, na noite de regresso à RTP1 do programa “Taskmaster”.

Esperam a comunicadora as mais diversas provas e, talvez por isso, Catarina Furtado tenha metido uma “cunha” ao amigo de longa data e “árbitro” do programa Nuno Markl.

“Claramente uma vã tentativa de comprar o árbitro com mimos. NEM PENSAR!”, brincou Nuno Markl nas redes sociais, a propósito de uma imagem dos dois abraçados.

“Conheço esta mulher há mais de 30 anos. No entanto, é toda uma nova @catarinafurtadooficial, a que se entregará aos tortuosos desafios do ‘Taskmaster’ com galhardia, inconsciência, quase insanidade. Vejam tudo no sábado à noite na RTP 1″.

“E não se esqueçam que dia 23 há painel ‘Taskmaster’ na @comicconportugaloficial, na Exponor. Vai lá estar o @vascopalmeirim e este que se assina, o @candycosta, a estreante da temporada @carolinadeslandes, e também a nossa primeira convidada, a Catarina, para fazer o balanço dos dias que passou no planeta ‘Taskmaster’.

“Consta que vai estar montado o cenário do programa, para que tirem fotos lindíssimas nos icónicos cadeirões e tudo. Lá vos esperamos”, desafiou Nuno Markl.