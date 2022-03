Catarina Gouveia de férias em Menorca: “Encheu-nos as medidas”

A atriz viajou para as ilhas Baleares na companhia do marido e está de férias em Menorca. Catarina Gouveia mostra-se encantada com as águas do Mediterrâneo.

Enquanto se prepara para alugar a sua casa em Tróia, Catarina Gouveia viajou para Menorca, nas Baleares. A atriz, cujo último trabalho em televisão foi a novela da SIC “Terra Brava”, já está a descobrir os segredos da ilha espanhola, na companhia do marido, Pedro Melo Guerra.

“A manhã despertou nebulosa, deixámo-nos sossegar pelo hotel para depois conhecer o ambiente encantador e senhorial do centro histórico de Ciutadella. Tinha algumas fotografias que adoraria partilhar convosco, mas o cartão de memória danificou-se”, lamentou a atriz aos seguidores.

“Assim que o sol decidiu dar o ar da sua graça, partimos para Cala Macarella, que pede uma caminhada ainda demorada. A envolvência da natureza e todo o ar puro que se respira pelo trajeto, acaba por torna a viagem especial”, garantiu.

“A paragem foi breve, seguimos o caminho para Macarelleta, onde ficamos até o sol se pôr. É, sem dúvida, uma das mais bonitas praias que já vi. Encheu-nos as medidas, em todos os sentidos”.

“Voltámos a Ciutadella para saborear a última refeição do dia, no S’amarador. Absolutamente divinal👌🏻. Vou partilhando nos destaques todos os detalhes desta viagem”, prometeu a atriz, à despedida.