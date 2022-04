César Mourão realiza sonho ao lançar produtora de conteúdos

César Mourão realizou um sonho ao lançar a sua produtora de conteúdos. O ator avança neste desafio com a companhia de amigos.

Aos 43 anos, o humorista e apresentadora vai começar uma nova fase da sua vida profissional atrás das câmaras. No perfil da rede social Instagram, o comediante confessou estar “feliz e realizado”.

“Queria falar-vos de um sonho. Assim como sempre me fascinou estar num palco ou em frente a uma câmera, fascina-me a criação, o desenvolvimento, o encanto da ideia vinda do zero”, começou por admitir.

“Lanço a minha produtora de conteúdos. Sinto-me feliz e realizado com o que alcancei, não ambiciono fazer mais, ambiciono fazer melhor, e como não quero estar conformado e acordar estagnado aqui está uma vertiginosa aventura”, prosseguiu.

“Por isso, escolho fazer diferente, agregar competências, apontar para cima alavancado no que foi para trás e no que existe hoje. Faço-o com amigos, todos eles melhores do que eu, só assim sei caminhar. Quem acredita vai e hoje nasce a 313features”, concluiu.

O primeiro projeto da produtora de César Mourão vai estrear-se na plataforma de streaming OPTO em dezembro.