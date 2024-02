Cláudio Ramos explica que “já tinha a folga pedida”, mas “não era um sonho” entrevistar André Ventura

No dia em que André Ventura foi convidado do “Dois às 10”, Cláudio Ramos estava de folga. O apresentador explicou que foi coincidência.

Cláudio Ramos tem passado os dias nos corredores da TVI: além de apresentador do matutino “Dois às 10”, o comunicador é também anfitrião do “Big Brother – Desafio Final”.

Com tanto trabalho acumulado, Cláudio sentiu a necessidade de pedir uma folga extra. A folga coincidiu com o dia em que André Ventura foi entrevistado no programa das manhãs, situação que levou a alguma especulação na internet.

Durante a emissão desta segunda-feira, 26 de fevereiro, o assunto foi comentado e Cláudio explicou: “Eu já tinha a folga pedida, já expliquei. Aconteceu! Se me perguntarem se era um sonho entrevistar o André Ventura? Não, não era um sonho. Não posso dizer que era porque não era, porque ele já disse coisas feias a meu respeito, como eu já disse coisas [dele]”.

“O que eu disse foi que não me identificava com a ideologia dele. Não lhe chamei ‘gay’ como ele me chamou, não lhe chamei nomes como ele me chamou”, recordou.