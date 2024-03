Cláudio Ramos revela o sucesso nas audiências do “Big Brother”

Na mais recente newsletter da Media Capital, dona da TVI, Cláudio Ramos revelou as razões do sucesso nas audiências do “Big Brother”.

Cláudio Ramos, apresentador do “Dois às 10” e do “Big Brother”, da TVI, assina a mais recente newsletter da Media Capital, dona da estação, e justifica o sucesso do “reality show”, que é líder de audiências.

“Muitos foram os nomes responsáveis pela condução do formato e eu sinto-me um privilegiado por já ter tido esta oportunidade em 2020, e por estar agora a tê-la outra vez”, começou por escrever.

“O ‘BB2020’ foi a minha estreia, e que estreia… uma pandemia assombrava o mundo e toda a dinâmica da produção e apresentação do programa foram um desafio para todos os que integravam aquela equipa”, lembrou.

“Quatro anos depois, estou de volta a um dos formatos que mais me preenche em televisão. Um formato onde lidamos com pessoas todas diferentes, mas que durante as semanas do programa convivem unicamente umas com as outras, e claro com o meu grande parceiro no comando deste desafio, o ‘Big’”, acrescentou Cláudio Ramos.

“As pessoas questionam-me como é que passadas tantas edições, tantos concorrentes e tantos apresentadores, o formato ainda continua a ser atrativo para quem nos vê e eu digo-vos a resposta a isso, é a verdade do jogo. A verdade que cada um de nós entrega ao programa é enorme, aquilo que vemos todos os dias nos diários, extras e nas galas de domingo é nada mais do que a verdade que aquele grupo de escolhidos passa no seu quotidiano”.

“Esta edição do ‘Desafio Final’ chega agora ao fim, com a meia-final no sábado e a grande final no domingo. Uma edição com um leque de concorrentes que me deixa orgulhoso enquanto apresentador. Eles deram tudo para entreter quem os via em casa”, disse ainda.

“Eu e o ‘Big’ vamos continuar aqui, com a edição de 2024 do formato, prontos a receber o novo grupo de moradores desta casa que é a mais vigiada do país e garanto-vos, que moradores que estão aí a chegar”, rematou Cláudio Ramos.