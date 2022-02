Cláudio Ramos sobre Cristina Ferreira: “Devemos voltar ao lugar onde fomos felizes”

O apresentador do “Big Brother 2020” destacou nas redes sociais o regresso de Cristina Ferreira à TVI.

Depois de terem feito dupla no formato das manhãs da SIC, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira voltam a encontrar-se mas desta vez na estação de Queluz de Baixo. No Instagram, o “ex vizinho” reagiu à contratação da apresentadora e recordou o momento da despedida, antes de trocar a SIC pela TVI.

“Aprendemos em criança que devemos voltar sempre ao lugar onde fomos felizes. Quando me despedi disse-lhe: ‘tenho de ir. Preciso! Mas sinto que vamos voltar a encontrar-nos!’. Ficou triste mas deixou-me voar. Que não nos roubem a capacidade de sonhar. Que não nos cortem as asas. Se acreditarmos muito e fizermos por isso, um dia será realidade. Somos sempre a história que fazemos”, afirmou o apresentador do reality show da TVI.

De recordar que Cláudio Ramos trocou a SIC pela TVI no início do ano para ser o apresentador do “Big Brother 2020”.

