Cláudio Ramos tem novo desafio profissional e promete resolver problemas amorosos

Cláudio Ramos prepara-se para assumir um novo desafio profissional na TVI que pretende resolver conflitos amorosos.

A novidade foi avançada pelo apresentador durante o matutino “Dois às 10”, no canal quatro.

“Chegou o programa para o Cláudio Ramos”, começou por dizer em tom de brincadeira.

“A TVI vai ter um programa maravilhoso. Se quer encontrar o seu amor, reconquistar o seu amor, fazer as pazes com um amigo, com uma amiga… alguma coisa que está aí mal resolvida e não tem coragem, nós vamos resolver o seu problema”, acrescentou.

“Pode até nem ser o seu, pode ser o da vizinha, o da amiga… Envia um mail e a TVI resolve”, disse ainda Maria Botelho Moniz.

De acordo com o que se especula na imprensa, o novo formato poderá chamar-se “Acreditamos no Amor”, e as inscrições já estão abertas.