Comentadores Adalberto Campos Fernandes e Sobrinho Simões na CNN Portugal

A CNN Portugal continua a reforçar-se: a estação liderada por Nuno Santos vai ter Adalberto Campos Fernandes e Sobrinho Simões nos comentários.

“A CNN é a maior marca de informação do mundo. A CNN Portugal, o mais ambicioso projeto de informação do nosso país, vai ser sinónimo de rigor e objetividade”, garante o diretor, Nuno Santos.

“Além do compromisso assumido de jornalismo de excelência, a equipa da CNN Portugal vai também contar com um conjunto de comentadores de diferentes áreas, que vão partilhar com os portugueses visões distintas sobre os mais diversos temas, contribuindo assim, para uma opinião pública esclarecida. A atualidade política e económica, os principais temas nacionais e internacionais, serão debatidos, analisados e comentados. O espaço de opinião e comentário da CNN Portugal vai marcar uma posição diferente, exigente e relevante, que não deixará ninguém indiferente”, conclui.

Lembre-se que o canal já se reforçou com nomes como Judite Sousa e Júlio Magalhães. Rui Santos, que comenta na SIC, tem sido dado como forte hipótese na CNN Portugal. Este domingo, no perfil de Instagram, o jornalista pedia “serenidade”.