Nova novela da TVI junta José Condessa, Kelly Bailey, Bárbara Branco e… David Carreira

José Condessa, Kelly Bailey e Bárbara Branco juntos na nova novela da TVI. “Bem Me Quer” trata-se de mais um projeto da estação privada com a Plural.

A nova aposta de ficção do quarto canal é da autoria de Maria João Mira e conta com Pêpê Rapazote, São José Correia, Cucha Carvalheiro, Paula Neves, Julie Sergeant e Joaquim Horta.

David Carreira também se junta a este elenco, marcando o seu regresso à ficção da TVI, cinco anos após ter feito parte de “Santa Bárbara”. Por sua vez, as novas apostas da estação Angie Costa e Margarida Corceiro, que participaram no “Dança Com a Estrelas”, também vão estar nesta trama.

Pompeu José, Rita Ribeiro, Luísa Ortigoso, André Nunes, Sofia Aparício, Marisa Cruz, Frederico Barata, Patrícia André, Gabriela Mirza, Helena Caldeira, Inês Aguiar e Lucas Dutra completam o leque de atores da nova novela.

Nuno Santos, Diretor de Programas da TVI, afirma que “‘Bem Me Quer’ é uma trama intensa que agrega o interior e o litoral, com uma história apaixonante.” O arranque das gravações está marcado para breve.