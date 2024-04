“Encore Tour”, dos D’ZRT, arrancou há um ano. Banda recorda primeiro concerto

No dia 29 de abril de 2023, os D’ZRT subiram ao palco do Altice Arena, em Lisboa, num espetáculo que ficou na memória dos presentes.

Passou um ano e, nas redes sociais, a “boys band” assinalou a data especial. “Dia 29/04/23… momentos após o concerto terminar uma fila sem fim foi criada à volta ao Altice Arena com fãs vindos de todo o país e cantos do mundo para nos conhecer”, escreveram na legenda da publicação.

“Perdemos a conta de autógrafos e fotos que tirámos, mas foi lindo ver que estávamos todos a sentir esta nostalgia que nos faz viajar! Foi incrível ver todos vestidos a rigor com os nossos produtos oficiais! Foi uma noite sem outra igual”, acrescentaram.

O grupo foi formado em 2004, na altura dos “Morangos com Açúcar”, e era composto por Paulo Vintém, Cifrão, Edmundo Vieira e Angélico Vieira, que perdeu a vida num acidente de viação em 2011.

Os D’ZRT voltam aos palcos a 8 de junho. O espetáculo, que acontece no Passeio Marítimo de Algés, irá contar também com as Just Girls e os 4Taste.