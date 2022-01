Covid-19 adia a estreia do “Big Brother 2020”

View this post on Instagram

COVID-19 OBRIGA A ADIAMENTO DA ESTREIA DO BB2020 A TVI tomou a decisão que se impunha. A decisão certa. Perante a situação crescente de risco e incerteza que Portugal e o mundo atravessam e depois de uma avaliação responsável e sensata, entendemos adiar a estreia do BB2020. Uma "task force" está a fazer uma avaliação permanente da situação. A seu tempo será anunciada uma nova data de estreia. O Big Brother é o programa de televisão que, à escala global, tem o dispositivo de produção mais complexo, apesar da aparente simplicidade de tudo se passar numa casa. Ao todo estão neste projeto 150 profissionais. Entre estes encontram-se equipas técnicas e operacionais especializadas que tiveram centenas de horas de formação específica, para poderem controlar os novos sistemas de áudio, vídeo e outros que estão por trás do resultado final. Nos últimos dias a TVI e a Endemol avaliaram de maneira detalhada as várias opções, enquanto paralelamente seguiam todo o protocolo de segurança das autoridades de saúde pública e das próprias empresas. Tomámos todas as medidas preventivas adequadas e recomendadas pelo Governo, em relação aos concorrentes selecionados. Entre essas medidas estão exames de despistagem e um período de isolamento que está a ser cumprido. Um protocolo de prevenção está também a ser seguido relativamente às equipas técnicas e de conteúdos. Ainda assim, e dada a dimensão da produção – na casa e na área de trabalho envolvente na Ericeira, no estúdio das galas na Venda do Pinheiro, e nos vários programas diários a partir de Queluz de Baixo – consideramos não estarem reunidas todas as condições. O tempo é de ser responsável sem concessões. O BB2020 é e será o programa do ano. A equipa continua a trabalhar e devo a todos um agradecimento e uma palavra de confiança. A todos, sem exceção, o meu obrigado! Ao Cláudio Ramos em particular, pelo seu invulgar empenho, capacidade de trabalho e convicção no projeto deixo aqui uma palavra especial: a fibra dos grandes profissionais vê-se nos momentos adversos. Hoje mesmo estarei no Jornal das 8 a este propósito de forma a dar as informações que nos parecem adequadas ao momento. #bb2020tvi #bb2020