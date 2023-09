Cristina Ferreira assinala os 19 anos do “Você na TV!”

Esta quarta-feira, dia 13 de setembro, Cristina Ferreira assinalou uma data importante para si: a estreia do “Você na TV!”.

Há 19 anos, no dia 13 de setembro de 2004, na TVI, um novo programa estreava: “Você na TV!”, conduzido pelo já conhecido Manuel Luís Goucha e a novata Cristina Ferreira.

O programa conquistou o país e foi o líder de audiências por anos consecutivos, até à ida da apresentadora para a SIC. Assim, o formato chegou ao fim a 31 de dezembro de 2020.

Nas redes sociais, a diretora da TVI assinalou esse marco dos 19 anos do programa que lançou a sua carreira.

“13 setembro 2004. Há 19 anos estreava o ‘Você na TV!’. Ganhei um amor para a vida. O programa é irrepetível”, começou por escrever.

“Fizemos televisão de uma forma única, tão presente ainda na memória de tantos. Tenho lá muito do meu coração. Da minha vida. É impossível apagar o que fica na história. Meu Manuel Luís Goucha, hoje fazemos anos”, concluiu.

À legenda da publicação, Cristina Ferreira juntou um álbum com fotografias antigas de ambos os apresentadores durante as emissões do programa.