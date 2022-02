Cristina Ferreira lança edição especial do perfume “mais vendido”

Cristina Ferreira lançou, este sábado, uma edição especial do seu perfume MEU, que chegou ao mercado há seis anos e se tornou no “mais vendido de sempre”.

A apresentadora do programa das manhãs da SIC apanhou de surpresa os admiradores, anunciando no Instagram que o seu “projeto mais surpreendente de sempre” está de volta ao mercado.

“Outubro de 2014. Era lançado o MEU. Hoje chega uma edição especial do meu projeto mais surpreendente de sempre. Até hoje não me esqueço do quão mágico foi todo o processo. E continua a ser o perfume mais vendido de sempre. A partir de hoje, num vendedor LR junto de si”, pode ler-se na publicação.

https://www.instagram.com/p/B66KmRXh2R_/

Recentemente, Cristina Ferreira foi tema de notícia depois de ter sido divulgado pela apresentadora Filomena Cautela que a comunicadora da Malveira é a primeira convidada no regresso do “5 Para a Meia-Noite” (RTP1).

Recorde-se que durante as férias de Natal, a apresentadora d’”O Programa da Cristina” esteve a aproveitar as temperaturas altas que se fizeram sentir nas Maldivas.

LEIA TAMBÉM: