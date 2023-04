Cristina Ferreira está em Cannes a fazer compras para a TVI

Cristina Ferreira viajou para Cannes, no Sul de França, para comprar programas para a TVI na feira internacional MIPCOM.

Mal chegou do Brasil, onde passou a Páscoa depois de ter estado no Algarve, Cristina Ferreira aterrou em Lisboa, apresentou o “reality show” “O Triângulo” no passado domingo e já está no Sul de França: objetivo, comprar, na feira MIPCOM, em Cannes, programas para a TVI.

“Em Cannes com a @tvioficial para o Miptv, um mercado de produtos televisivos. Vim a primeira vez em 2013. Continua a ser entusiasmante”, escreveu a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

Em França, Cristina Ferreira tem motivos para celebrar, depois de, neste domingo, “O Triângulo” ter levado a melhor nas audiências a “Os Traidores”, de Daniela Ruah, emitido pela SIC à mesma hora.

O “reality show”, dividido em vários blocos, chegou a obter quase 803 mil telespetadores, enquanto o programa de estratégia da estação de Carnaxide não conseguiu melhor do que quase 715 mil telespetadores num dos horários emitidos.