Cristina Ferreira faz sucesso no Brasil com roupa da coleção de Rita Pereira

Durante as férias no Brasil, Cristina Ferreira revelou que tem feito sucesso com uma peça de roupa da coleção que Rita Pereira lançou com a Atelier Fusion.

A diretora de Entretenimento e Ficção tirou uns dias para descansar longe de Portugal. No perfil de Instagram, a também apresentadora tem partilhado vários momentos das férias com os fãs.

Desta vez, a comunicadora confessou que a roupa de Rita Pereira tem feito sucesso em território brasileiro.

“Calor à noite. E um cabelo de praia. Rita Pereira, a tua roupa a ser um sucesso no quadrado”, escreveu.

Cristina Ferreira não ficou sem resposta e, na secção de comentários, a atriz e apresentadora elogiou a diretora do canal. “Arrasando!” atirou, rapidamente, a profissional da TVI.