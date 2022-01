Cristina Ferreira despede-se de Pedro Lima com mensagem emotiva

Cristina Ferreira despediu-se, este sábado, de Pedro Lima, que morreu aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho. “Estou chocada”, afirmou.

A apresentadora d’”O Programa da Cristina” (SIC) mostrou-se indignada com a morte do ator português. No perfil de Instagram, a comunicadora deixou um testemunho emotivo para os fãs.

“Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz”, lembrou Cristina Ferreira, que está de férias no Algarve.

Cristina Ferreira enviou as condolências à família do ator. “Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada”, concluiu.

Lembre-se que Pedro Lima morreu, este sábado, aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho. As autoridades admitem que o ator possa ter perdido a vida após suicídio, visto que enviou mensagens de despedida.

