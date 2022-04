Cristina Ferreira recorda estreia no “Big Brother” há 18 anos

Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores um vídeo que marca a sua estreia no “reality show” “Big Brother”, na TVI, há 18 anos.

Confirmada como apresentadora da próxima edição do “Big Brother Famosos”, no canal quatro, a diretora de Ficção e Entretenimento recordou o início da carreira quando, em 2003, apresentava o Extra da casa mais vigiada do país.

“Foi assim, em 2003. Primeiro dia de TVI. Já não me lembro do que pensava esta menina, certamente muito longe de imaginar os muitos anos seguintes”, escreveu.

A comunicadora partilhou vários InstaStories, ferramenta do Instagram, com excertos de vídeos dos extras que conduzia e com mensagens de afeto dos fãs.

A nova edição do formato tem data de estreia marcada para 2 de janeiro e já há alguns nomes apontados como possíveis concorrentes. Bruno de Carvalho, Maria Sampaio, Nuno Homem de Sá, entre outros, são alguns dos nomes falados como possíveis concorrentes.