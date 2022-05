Daniela Melchior mostra primeira imagem em “Velocidade Furiosa” e admite estar rendida a Vin Diesel

Daniela Melchior mostrou-se rendida ao ator Vin Diesel durante as gravações do filme “Velocidade Furiosa 10”. A atriz mostrou a sua primeira imagem no filme.

A intérprete, de 25 anos, começou por se demonstrar orgulhosa, no perfil de Instagram, por fazer parte do décimo filme do universo “Velocidade Furiosa”.

“Orgulhosa em ser família. Orgulhosa por fazer parte deste projeto incrível que não é apenas um filme. É uma experiência, é um legado”, começou por escrever a intérprete portuguesa, num texto ilustrado com a sua primeira imagem pública nas gravações.

De seguida, a artista fez questão de agradecer a Vin Diesel por a ter feito sentir-se em casa. “Obrigada, Vin Diesel, por me fazeres sentir em casa dentro e fora do ‘set’”, prosseguiu.

O décimo filme da saga vai ter cenas filmadas em Portugal, nomeadamente em Vila real, Vouzela (Penoita) e no antigo IP5. “Velocidade Furiosa 10”, que se encontra em fase de gravações, está projetado para se estrear nos cinemas em maio de 2023.

Além da atriz portuguesa fazem parte do elenco atores como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Cardi B, Sung Kang e Jason Mamoa.