De férias no Chile, João Manzarra evita encontro imediato com… puma

João Manzarra continua de férias na América do Sul e, no Chile, o apresentador da SIC evitou a todo o custo um encontro imediato com um puma.

A aventura no Chile continua para João Manzarra que, recentemente, visitou o Parque Nacional Torres del Paine. O apresentador da SIC partilhou com os seguidores a sua experiência.

“Quinto dia de caminhada sobre os 18 kms que separam o acampamento Séron do acampamento Dickson”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Os alertas para perigos com ínfima probabilidade de acontecerem são tramados. Por um lado dão importantes dicas de sobrevivência, por outro ocupam um espaço mental grande e muitas vezes dominante”.

“Pensei muito no puma, todos os dias, como na Pamela Anderson em 99. Nunca apareceram, até hoje”, brincou João Manzarra.