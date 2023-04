De vítima a acusada: Maria Botelho Moniz lembrada por fazer “bullying” a famosos

Sofia Sousa e Carlos Costa vieram a público acusar Maria Botelho Moniz de “bullying” e hipocrisia e lembraram críticas do passado.

Nos últimos dias, Maria Botelho Moniz tem estado na boca do mundo devido a um comentário de um cronista. Este julgou a aparência física da apresentadora da TVI e, desde então, gerou-se uma onda de solidariedade na internet e nos média.

Porém, ao longo da carreira, a estrela das manhãs da TVI também já teve algumas saídas que deram que falar. Quem não deixou passar em branco foi Sofia Sousa, ex-concorrente do “Big Brother”, ao recordar as palavras no programa “Curto Circuito”, da SIC Radical: “Se é para a filha aprender a nobre profissão de alugar o pipi, ao menos que aprenda com a mãe”.

Em causa estava a filha de Sofia e Tierry “que nem um ano tinha nesta altura”. “Que falem de mim, já estou habituada e não ligo nenhuma… mesmo que não tivesse qualquer razão para alegar que eu alugo o pipi. Mas de uma bebé? Só me resta dizer: Maria, as palavras doem, não é? Mas não é só quando é na tua pele. Sou sim contra o ‘bullying’ e contra as palavras do tal jornalista, mas ainda mais contra a falta de caráter e excesso de hipocrisia. Não me venham falar que era um guião, como ela me disse, porque nem por todo dinheiro do mundo eu diria tais coisas”, rematou.

Recorde-se que, em janeiro de 2021, a atual apresentadora do programa “Dois às 10” afirmou, em declarações ao “Selfie”: “Para mim, este tema está encerrado, até porque, no decorrer do ‘Big Brother 2020’, tive oportunidade de me sentar com a Sofia Sousa e esclarecer toda a situação, que ficou resolvida, tendo-a, inclusivamente, recebido, por várias vezes, no programa sem qualquer animosidade”.

Carlos Costa veio, também, juntar-se à equipa dos alegados lesados por Maria Botelho Moniz. “A televisão que se fazia moldou as mentes de hoje. Somos todos Maria. Não existem diferentes tipos de ‘bullying’, existe apenas ‘bullying’”, apontou o atual consultor imobiliário. O também cantor publicou um vídeo no qual Maria Botelho Moniz o chamou de “mulher”.