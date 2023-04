Maria Botelho Moniz reage pela primeira vez a crónica polémica: “Senti-me humilhada, à décima vez que li… doeu”

Maria Botelho Moniz acaba de reagir à crítica de que é “robusta”, por parte de um cronista. A apresentadora confessa que se sentiu “humilhada” com as palavras de Alexandre Pais.

Pontos nos “is”: em conversa com Manuel Luís Goucha, na tarde desta terça-feira, na TVI, Maria Botelho Moniz reagiu à polémica dos últimos dias, na qual o cronista Alexandre Pais a considerou “robusta”, o que motivou uma “nota de repúdio” do programa “Esta Manhã”, do quarto canal e muitas críticas nas redes sociais.

“O que mais me doeu foi que desrespeitei o meu público, pela forma como me apresento. Li: ‘a Maria é simpática… mas’, mas o quê?”, começou por dizer a Manuel Luís Goucha,

“Sou muito alta, tenho ombros de nadadora olímpica e rabo de Kardashian. Não preciso de um homem que tem idade para ser meu pai que me diga isso! Não entendo é o porquê, parece gratuito e qual é objetivo? Senti-me humilhada. Isto é tão injusto, é pura maldade, o objetivo é fragilizar-me”, acrescentou.

Maria Botelho Moniz lembrou, de seguida, como teve conhecimento do texto polémico. “Estava completamente a leste, com o Pedro (o namorado) nas motos em família e recebi uma mensagem que não percebi: ‘miúda, estou do teu lado… a sororidade’. Entrei nas redes e percebi”.

“Na primeira vez encolhi os ombros e segui o meu dia, estou a ganhar uma carapaça. Depois reli. A cada leitura que fazia encontrava uma nova palavra, uma vírgula, o colocar em causa a minha dedicação. Porquê comparar-me com a Sónia Araújo e a Catarina Furtado?”

“À décima vez que li… doeu. São coisas destas que leio todos os dias há 18 anos, sobre a minha imagem. Já tive menos 20 quilos e foi posta em causa a minha imagem, não o meu talento e profissionalismo”, referiu a apresentadora, já emocionada, que, acabou por esclarecer como é escolhido o seu guarda-roupa na televisão.

“Neste momento um 38 não me serve. Preciso de seis looks por semana. Utilizamos muita roupa e não há marca que tenha saída para tanta roupa. Nem nos showrooms não há muitas vezes o meu tamanho, porque são feitos em menos quantidade”, concluiu.

Manuel Luís Goucha começou o programa com uma explicação: “Conheço bem Alexandre Pais, tenho uma relação de amizade, privei com ele a tal ponto que passámos férias, juntos. Por respeito para com quem está em casa, o que não me tira discernimento, este é um texto lamentável e de mau gosto”.

Recorde-se que Catarina Furtado rejeitou o elogio que lhe foi feito no texto de Alexandre Pais. Cristina Ferreira também foi visada e chamada de “flácida”, com a apresentadora a reagir logo no passado domingo à noite nas redes sociais.