A concorrente Débora Neves foi expulsa neste domingo à noite pelos telespetadores na gala do “Big Brother – Desafio Final”.

Mais uma gala, uma nova expulsão: desta vez, a participante a sair foi Débora Neves, com 61 por cento dos votos. “Nada arrependida. Fazia tudo outra vez”, garantiu a jovem no perfil de Instagram do “Big Brother”.

Hélder, André e Érica foram “salvos” e ficam, pelo menos, mais uma semana na “casa mais vigiada do país”.