Depois de ser notícia por alegada “bruxaria”, Dolores Aveiro não cala a revolta

Dolores Aveiro foi acusada de fazer “bruxaria” para separar Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, mas já emitiu um comunicado para esclarecer tudo.

Dolores Aveiro foi notícia na imprensa nacional de ter feito uma alegada “bruxaria” para separar o filho e Georgina Rodríguez. Além de já ter negado quaisquer acusações “macabras”, recorreu às redes sociais para emitir um comunicado.

“Quero comunicar em meu nome e em nome da minha família (Família Aveiro). Onde inclui Georgina Rodríguez, mulher do meu filho Cristiano, Rubina, mulher do meu filho Hugo, meu genro Alexandre, marido da Katia, ou seja, os meus quatro filhos, eu e os meus 11 netos. Afirmar que hoje, dia 16 de maio de 2023, acionei os meus advogados para limpar o meu bom nome em prol da minha família e pelo que eles representam na minha vida”, começou por escrever.

“Foi lançada uma notícia (…) falsa caluniosa e até macabra onde fala de actos horrendos que eu possivelmente teria mandando fazer para tirar a felicidade de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa, é de má fé, é infundada…”, completou.

“O meu bom nome jamais será jogado em praça pública, jamais irei permitir que uma fonte de informação tão anti profissional use o meu nome em vão. Irei até às últimas consequências não só para me proteger a mim e aos meus, mas também irei provar que as fontes, as palavras e as escritas ditas até então, foram meramente maldosas e infundadas de todo”, continuou.

“Agradeço a quem me segue e respeita-me não só a mim e aos meus, tenha especial atenção acerca do que se fala e escreve, existem ofensas gratuitas após este tipo de notícia que ferem, magoam e nos deixam de mãos atadas quando se trata do nosso bem mais precioso que é a família. Meus netos, alguns, já sabem ler e já escutam o povo e a crítica. E por isso mesmo, não vou desistir até que esse jornal prove tudo aquilo que hoje foi escrito”, rematou.

“Isto não vai ficar assim…”, comentou Katia Aveiro na publicação da mãe. Esta não é a primeira vez que a empresária sai em defesa da família.

Nos últimos tempos, Dolores Aveiro e Gio protagonizaram várias manchetes que davam conta de um mau estar entre as duas. A mãe do craque português já veio desmentir, também, essas suposições.