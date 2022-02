Dois casos de Covid-19 em produtora de novelas: “Estamos a gravar”, diz a TVI

Os dois casos detetados na produtora Plural, que faz as novelas para a TVI, não suspenderam as gravações, como foi noticiado mas, antes, alteraram os planos. As pessoas foram para casa e quem contactou com os alegados doentes também.

Condicionadas, mas não suspensas. Apesar dos dois casos de Covid-19 detetados na produtora Plural, que fornece os conteúdos para a TVI, as gravações de novelas continuam, apesar de as pessoas em causa e os profissionais com quem contactaram terem ido para casa.

As produções “Quer o Destino” e “Amar Demais”, entre outras, continuam os trabalhos, mas de forma condicionada, explica à N-TV a diretora de Comunicação da Media Capital. detentora da TVI, Helena Forjaz: “Foram detetados dois casos de Covid-19”, começa por admitir.

“Tomámos as medidas decretadas pelas autoridades de saúde e, além das pessoas que testaram positivo, também as que estiveram em contacto foram para casa e vão fazer o teste de seguida”, acrescenta a responsável.

“Esta situação obrigou não à suspensão, mas à alteração de planos porque, naturalmente, faltam pessoas na equipa”, precisa Helena Forjaz.

“Estamos a gravar e atentos ao que se está a passar”, remata a comunicadora.