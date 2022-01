Dolores Aveiro faz apelo aos seguidores após perder o gato

Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para pedir ajuda aos seguidores depois de o seu gato Lucas ter desaparecido.

A mãe de Cristiano Ronaldo pediu aos internautas para estarem atentos após o seu gato ter desaparecido nas adegas da Ponta do Sol. A matriarca do clã Aveiro deixou um alerta no perfil de Instagram.

“O nosso Lucas desapareceu… Zona caminho das adegas na ponta de sol. Ele tem problemas renais e precisa de medicação diária. Se alguém o encontrar basta enviar mensagem em privado que nós iremos buscar onde for”, pode ler-se.

Diversos cibernautas enviaram, rapidamente, mensagens de consolo a Dolores Aveiro. “Pobre Lucas… Boa sorte!” escreveu uma admiradora. “Coitadinho. Não tem chip?” perguntou outra internauta.